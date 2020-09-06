شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس الإطاحة بالكرواتى أنتي تشاتشيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب العارم داخل مجلس ادارة نادى بيراميدز بسبب النتائج السلبية التى يحققها الفريق خلال الفترة الاخيرة ، بعدما تلقي اليوم الهزيمة الثانية على التوالي امام الجونة بهدفين مقابل هدف ، ومن قبلها الخسارة امام الزمالك بهدفين نظيفين ، و" علمت " المصري اليوم " ان مجلس ادارة النادى يفكر جدياً من توجيه الشكر للمدرب الكرواتى أنتي تشاتشيتش بسبب الخسارة الثانية على التوالي ، كما اصبح الفريق مهدد بفقدان المركز الثانى المؤهل لبطولة دورى ابطال افريقيا.



ياتى ذلك فى الوقت الذى يخشي خلاله مسؤولى النادى من تدهور اداء الفريق قبل مواجهه حوريا كوناكري الغينين فى بطولة الكونفيدرالية ، وهى البطولة التى يتمنى مسؤولى النادى للتتويج بلقلبها فى النسخة الحالية ، وخسر بيراميدز امام الجونة بهدفين مقابل هدف ، حيث تقدم جون انطوي للفريق، قبل ان يسحل الجونة هدفين عن طريق فيما سجل هدفي الجونة والتر بواليا فى الدقيقة 46 و 63 من زمن اللقاء .

وبهذه النتيجة، يقفز الجونة إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما استمر بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.