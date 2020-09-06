شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يضم «جوميز» و «أنتوي» و«شرويدة» لقائمة مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد حليم، المدير الفني لحرس الحدود، عن قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي، غدًا الاثنين، على ستاد المكس بالإسكندرية، في تمام الثامنة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد السعدني- محمود رضا

خط الدفاع: محمد عبدالفتاح «تاحا»- خالد سامي- محمد الشبيني- حسن مجدي- عبدالله جمعة- مصطفى على «مارسيلو»- عمرو الحلواني.

خط الوسط: أحمد فتحي «فيلكس»- محمد أسامة- حامد خالد- مصطفى جمال- إبراهيما كونيه- أيوب بن مشارك- محمد النجيلي- أنتوني لوكاسا- محمد عبداللطيف «جريندو»

خط الهجوم: نانا أنتوي- توني جوميز- أحمد عبدالباسط «شرويدة».

Advertisements

وخرج من القائمة عبدالرحمن خالد «جبنة» ومحمد شطة ويوسف بيبو ومحمد سليم بجانب مصطفى زناري الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي، ويحتل حرس الحدود، المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 65 نقطة.