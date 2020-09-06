طلعت يوسف يضم خالد قمر و الصباحي ورفعت لقائمة مباراة المقاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الأتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف عن قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة مصر المقاصة فى المباراة المقرر اقامتها غدا الاثنين على ارض ملعب ستاد الاسكندرية

وجاءت القائمة على النحو التالي : محمود الزنفلي ، عمرو خليل ،عمر الميدانى ، اسلام جمال، محمود رزق ، صبرى رحيل ، السيد سالم ،مروان النجار ، اسامه العزب ، مروان عطيه ، نور السيد ، خالد الغندور ، احمد حجى ، كريم الديب ، رزاق سيسيه ، عبد الغنى محمد ، محمد الصباحى ، احمد رفعت ، يوسف حسن ، خالد قمر ، احمد راشد

يذكر ان فريق الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطه بعد تعادله الاخير امام طنطا بهدف لكل فريق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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