شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفي يكشف سبب عدم دعوة مرتضى منصور لقرعة مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور حسن مصطفي، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، أنه دائما لا يقوم بمجاملة أي شخص خلال تواجدة في مكان عمله، موضحا أن التواجد فقط يكون للكفاءات وليس للمجاملة وهذا الأمر معروف عني دائما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»: «أنا أنتمي للنادي الأهلي، ولكنني كنت لاعبًا في نادي الزمالك، وأحترم نادي الزمالك جيدًا ولم يكن هناك قصد في عدم حضور رئيس الزمالك لحضور قرعة بطولة العالم لكرة اليد، وتواجد الخطيب لأنه صديق شخصي لي وعدم وجود دعوة لرئيس الزمالك مرتضي منصور لأنه ليس صديق شخصي لي وهذا هو الأمر فقط».

وأكمل: «أحترم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ولرئيس نادي الزمالك، وتواجد محمود الخطيب لأنه نموذج يحتذي به للاعبين وأن يكون تواجده دافعًا لهؤلاء اللاعبين، وتواجده أيضًا أؤكد أنه صديقي شخصي لي وهو من ضمن حقوقي تم دعوة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء».

واختتم: «بالنسبة للمشاكل المتواجدة بين ناديي الأهلي والزمالك لم أنظر لها مطلقًا لأنني أتعامل كرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد فقط، ونادي الزمالك قيمة كبيرة للغاية خاصة وأنني كنت لاعبًا في نادي الزمالك سابقًا».