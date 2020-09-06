شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحسم مشاركة طاهر و فاروقا أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم عماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى المقاولون العرب مشاركة ثنائي الفريق طاهر محمد طاهر، و فاروق نور الدين مدافع "الذئاب" بعدما تعافي الثنائي من الإصابة التى لحقت بهما خلال الفترة الماضية ، والتى ابعدتهم عن مباريات الفريق منذ فترة طويلة.



واكد الجهاز الطبي للمقاولون العرب جاهزية طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب وفاروقا نور الدين مدافع الفريق، عقب انتهاء فترة التأهيل التى خاضها الثنائى مؤخراً على خلفية إصابة العضلة الأمامية، التى تعرضا لها منذ استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا، وأصبح الثنائى جاهز للمشاركة مع المقاولون فى مباراة الغد أمام وادى دجلة والتى تقام ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، وباتت مشاركتهما ترجع لقرار الجهاز الفنى، فيما ، يفتقد الفريق لجهود لاعبه عبد العزيز موسى ، وذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة المصرى الماضية.



وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، السبت، لتحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع وادى دجلة، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت فى تمام السادسة من مساء الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام