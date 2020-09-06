شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من التعاقد مع بديل رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل لجنة التعاقدات بالأهلي، عن اقتراب الفريق من حسم صفقة إنتقال كريم طارق جناح طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات القادمة.
وقالت المصادر للـ«المصري اليوم»، إن هناك تواصل مستمر مع إدارة بتروجيت للتعاقد مع اللاعب الذي يلعب معارًا لطلائع الجيش، وإن هناك اتفاق مبدئي مع النادي البترولي على ضم اللاعب.
وكشفت المصادر أن اللاعب يحظى بقبول داخل اللجنة الفنية، وترى فيه القدرة على تقديم الإضافة وكبديل لرمضان صبحي في الفريق، كما أنه صغير في السن.
وقدم كريم طارق مستوى مميز مع طلائع الجيش خلال الموسم الحالي وهو ما جعله على قائمة الانتقالات وسط منافسة من الأهلي والزمالك.
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