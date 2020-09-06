شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفي: هذه حقيقة طلب «مبارك» مني تفويت مباراة فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور حسن مصطفي، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، أنه لم يدلي بأي تصريحات تخص الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك بأنه طلب منه تفويت مباراة أمام منتخب فرنسا في بطولة العالم.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»: «تم تحريف الحديث تماما ولم يتواصل معي الرئيس مبارك من أجل تفويت مباراة فرنسا ببطولة العالم، وفازت فرنسا بالمباراة بشق الأنفس، وخلال المباراة النهائية كان هناك حديث يجمع بيني وبين رئيس فرنسا جاك شيراك وأكد لي بأنه كان يتوقع أن تفوز مصر بهذه المباراة لأن الشوط الأول كان قد انتهي بتقدم الفراعنة، ولكن فازت فرنسا في آخر المباراة».

وأكمل: «شيراك قال لي إنه يعرف الرئيس مبارك جيدًا وهو صديق شخصي له ولعدد كبير من المصرين، ويعرفه عندما كان نائبًا للرئيس محمد أنور السادات، فكان هناك دعابة في الحديث وقلت له إن الرئيس مبارك طلب مني أن تفوز فرنسا، وكان ذلك على سبيل الدعابة ولأنني لم ألتقي بالرئيس مبارك نهائيًا خلال تلك الفترة».

واختتم: «عند العودة إلى مصر كان هناك اجتماع مع الرئيس مبارك، وقلت له على تفاصيل الحديث الذي حدث مع شيراك وضحك كثيرًا، وقلت له على ما حدث فقط، ولكن تم تحريف الحديث بأنني قلت بأن الرئيس مبارك طلب ذلك، ولكنني ذكرت تلك الواقعة من أجل إعطاء للاعبين المصرين دفعة معنوية قبل بطولة العالم وأن مصر دائمًا تقدم مباريات كبيرة للغاية».