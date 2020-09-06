بونوتشي: كيليني وفان دايك هما الافضل في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

اعتبر مدافع ​المنتخب الايطالي​ ​ليوناردو بونوتشي​ أن الثنائي جورجيو كيليني وفيرجيل فان دايك، يعدان من أفضل المدافعين في العالم.

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وخلال تصريحات له، قال بونوتشي قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين ضمن بطولة دوري الامم: "أعتقد أننا جميعًا محظوظون للغاية لرؤية اثنين من أقوى المدافعين في العالم، كيليني وفان دايك".

وأضاف: "هما بالتأكيد من بين أفضل 5 مدافعين، يؤدون الدور على أكمل وجه، كيليني كان أحد أفضل المدافعين طوال 10 سنوات".

وعن دي ليخت، اختتم: "انه لديه فرصة المنافسة على المستوى الدولي من خلال التدرب كل يوم مع لاعبين رائعين في يوفنتوس".