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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بونوتشي: كيليني وفان دايك هما الافضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
اعتبر مدافع المنتخب الايطالي ليوناردو بونوتشي أن الثنائي جورجيو كيليني وفيرجيل فان دايك، يعدان من أفضل المدافعين في العالم.
وخلال تصريحات له، قال بونوتشي قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين ضمن بطولة دوري الامم: "أعتقد أننا جميعًا محظوظون للغاية لرؤية اثنين من أقوى المدافعين في العالم، كيليني وفان دايك".
وأضاف: "هما بالتأكيد من بين أفضل 5 مدافعين، يؤدون الدور على أكمل وجه، كيليني كان أحد أفضل المدافعين طوال 10 سنوات".
وعن دي ليخت، اختتم: "انه لديه فرصة المنافسة على المستوى الدولي من خلال التدرب كل يوم مع لاعبين رائعين في يوفنتوس".
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