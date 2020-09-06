فينيسيوس: نعمل بقوة من أجل الليغا وكأس الملك ودوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

أشار نجم ​ريال مدريد​، ​فينيسيوس جونيور​، إلى أن هدف فريقه هو نفسه كما كل موسم وهو الفوز بكل شيء.

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وصرح فينيسيوس لصحيفة "ماركا" الإسبانية: " علينا أن نعاني للفوز طوال الموسم، نحن نعلم أن العمل البدني الآن مهم للغاية، المدرب البدني هنا لديه أفكار واضحة جداً حتى نكون بصحة جيدة جسدياً".

وواصل: " أشعر أنني بحالة جيدة جسدياً، لأنني عملت لعدة أيام قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق، أركز بشدة على الاستعداد للموسم الجديد، لأنني أعلم أن أهم شيء هو تجنب الإصابات".

وختم فينيسيوس: "هدفنا هذا الموسم كما هو الحال في كل موسم، الفوز بكل شيء ووضع ريال مدريد في أفضل مكان ممكن، وأن نكون متصدرين في كل شيء، نحن نعمل بقوة من أجل ​الدوري الإسباني​ وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا".