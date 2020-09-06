- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينيسيوس: نعمل بقوة من أجل الليغا وكأس الملك ودوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
أشار نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، إلى أن هدف فريقه هو نفسه كما كل موسم وهو الفوز بكل شيء.
وصرح فينيسيوس لصحيفة "ماركا" الإسبانية: " علينا أن نعاني للفوز طوال الموسم، نحن نعلم أن العمل البدني الآن مهم للغاية، المدرب البدني هنا لديه أفكار واضحة جداً حتى نكون بصحة جيدة جسدياً".
وواصل: " أشعر أنني بحالة جيدة جسدياً، لأنني عملت لعدة أيام قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق، أركز بشدة على الاستعداد للموسم الجديد، لأنني أعلم أن أهم شيء هو تجنب الإصابات".
وختم فينيسيوس: "هدفنا هذا الموسم كما هو الحال في كل موسم، الفوز بكل شيء ووضع ريال مدريد في أفضل مكان ممكن، وأن نكون متصدرين في كل شيء، نحن نعمل بقوة من أجل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر فينيسيوس: نعمل بقوة من أجل الليغا وكأس الملك ودوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.