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ارقام مميزة لـ راموس مع الماتادور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

تمكن نجم منتخب ​اسبانيا​ ​سيرجيو راموس​ من تحقيق ارقام مميزة خلال مواجهة ​أوكرانيا​ في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ب​دوري الأمم الأوروبية​.

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واحرز راموس الهدفين الأول والثاني للمنتخب الإسباني في الدقائق 3 من ضربة جزاء، و29 من ضربة رأس متقنة في شباك حارس منتخب أوكرانيا أندريه بياتوف.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات أن سيرجيو راموس راموس سجل ثنائيته الثالثة مع المنتخب الإسباني، وكانت الثنائية الأول في شهر تشرين الاول عام 2005 أمام سان مارينو، أما الثنائية الثانية كانت في شهر تشرين الثاني عام 2017 أمام منتخب روسيا.

وأوضحت مصادر اخرى أن سيرجيو راموس وصل إلى الهدف رقم 23 مع إسبانيا، ليصبح ثامن أكثر من أحرز أهداف مع منتخب بلاده، متساويًا مع ألفريدو دي ستيفانو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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