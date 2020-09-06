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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارقام مميزة لـ راموس مع الماتادور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
تمكن نجم منتخب اسبانيا سيرجيو راموس من تحقيق ارقام مميزة خلال مواجهة أوكرانيا في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية.
واحرز راموس الهدفين الأول والثاني للمنتخب الإسباني في الدقائق 3 من ضربة جزاء، و29 من ضربة رأس متقنة في شباك حارس منتخب أوكرانيا أندريه بياتوف.
واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات أن سيرجيو راموس راموس سجل ثنائيته الثالثة مع المنتخب الإسباني، وكانت الثنائية الأول في شهر تشرين الاول عام 2005 أمام سان مارينو، أما الثنائية الثانية كانت في شهر تشرين الثاني عام 2017 أمام منتخب روسيا.
وأوضحت مصادر اخرى أن سيرجيو راموس وصل إلى الهدف رقم 23 مع إسبانيا، ليصبح ثامن أكثر من أحرز أهداف مع منتخب بلاده، متساويًا مع ألفريدو دي ستيفانو.
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