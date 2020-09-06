فاتي يقص شريط اهدافه مع اسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

احرز النجم ​أنسو فاتي​ اولى أهدافه الدولية بقميص منتخب إسبانيا، وذلك من خلال احراز هدف في مرمى أوكرانيا بالدقيقة 32 من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات ​دوري الأمم الأوروبية​.



واعلنت شبكة سكواكا للإحصائيات، ان فاتي أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا بقميص المنتخب الإسباني على مدار التاريخ، وذلك بعمر 17 عامًا و311 يومًا.

وكان فاتي قد سجل ظهوره الأول بقميص إسبانيا خلال مواجهة ألمانيا، حيث اصبح أصغر لاعب يظهر بقميص لاروخا منذ عام 1936.