المدير الرياضي لسان جيرمان: ربما الصيف المقبل نضم ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

ألمح المدير الرياضي لنادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، البرازيلي ​ليوناردو​، إلى إمكانية التعاقد مع قائد نادي ​برشلونة​ الإسباني، ​ليونيل ميسي​، في الصيف المقبل.



وصرح ليوناردو لـ "كانال بلاس" الفرنسية: "ميسي أثار إعجابنا، إنه لاعب استثنائي".

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وأردف حول التعاقد مع الأرجنتيني: "في كرة القدم نتحدث عن كل شيء، ربما الصيف المقبل، خاصة إذا لم يمدد ميسي ووجد نفسه خالياً من أي عقد، فمن يدري ...".

وكان الأرجنتيني قرر البقاء لموسم آخر في صفوف النادي الكتالوني بعد الأزمة التي أثيرت في الفترة الماضية بعد طلبه الرحيل مجاناً عن الكامب نو.

وسارعت في ذلك الوقت عدة أندية لإبداء إهتمامها بالبرغوث أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.بالفيديو.. تفاصيل الاعتداء على بائع مصري في الكويت