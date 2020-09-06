- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المدير الرياضي لسان جيرمان: ربما الصيف المقبل نضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
ألمح المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي ليوناردو، إلى إمكانية التعاقد مع قائد نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في الصيف المقبل.
وصرح ليوناردو لـ "كانال بلاس" الفرنسية: "ميسي أثار إعجابنا، إنه لاعب استثنائي".
وأردف حول التعاقد مع الأرجنتيني: "في كرة القدم نتحدث عن كل شيء، ربما الصيف المقبل، خاصة إذا لم يمدد ميسي ووجد نفسه خالياً من أي عقد، فمن يدري ...".
وكان الأرجنتيني قرر البقاء لموسم آخر في صفوف النادي الكتالوني بعد الأزمة التي أثيرت في الفترة الماضية بعد طلبه الرحيل مجاناً عن الكامب نو.
وسارعت في ذلك الوقت عدة أندية لإبداء إهتمامها بالبرغوث أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.بالفيديو.. تفاصيل الاعتداء على بائع مصري في الكويت
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الرياضي لسان جيرمان: ربما الصيف المقبل نضم ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.