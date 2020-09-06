شكرا لقرائتكم خبر النصر يغري غوميز برفع قيمة العرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة TMW الإيطالية أن نادي النصر رفع عرضه لصانع ألعاب فريق أتلانتا الإيطالي وقائده الأرجنتيني أليخاندرو غوميز المعروف بـ»بابو»، إلى 6 ملايين يورو بدلا عن 5 ملايين يورو كرواتب، إضافة إلى حوافز أخرى تشمل منزلا وسيارة ومكافآت خاصة بالمباريات وتحقيق الألقاب، فيما أشارت مصادر إعلامية إيطالية إلى أن عرض النصر وصل 15 مليون يورو لمدة عامين.

‏وأضافت الصحيفة أن غوميز يريد أن تكون مدة العقد 3 سنوات، كما يطالب براتب أعلى من المقدم له، مشيرة إلى أنه يتعين على اللاعب اتخاذ قرار في وقت قصير حتى يتمكن النصر من إضافته في قائمته المشاركة بدوري أبطال آسيا.

وعلى الرغم من النصر رصد لاعب فلامينجو البرازيلي برونو هنريكي، هدفا رئيسا للتعاقد معه في الفترة الحالية، إلا أن غوميز نجح في تحويل بوصلة النادي نحوه نظير ما قدمه مع أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

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وأكدت مصادر لـ «مكة» أن إدارة النصر ستمنح نادي أتالانتا فرصة حتى نهاية الأسبوع الحالي لإعلان قرارها الأخير بشأن التنازل عن خدمات غوميز أو عدمه.

ومن المتوقع أن يطلب النادي الإيطالي مليون ونصف المليون يورو زيادة على العرض المقدم إليه من النصر استغلالا لرغبة الأخير الشديدة وحاجته إلى إتمام هذا التعاقد سريعا لإدراج اللاعب ضمن القائمة الآسيوية، خاصة بعد تعرض نجم الفريق المغربي نورالدين أمرابط إلى إصابة في العضلة ستبعده عن مباريات الفريق مدة شهر كامل.

ميدانيا، يعاود الفريق تدريباته اليوم بعد الإجازة التي منحها المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا للاعبين عقب الفراغ من مواجهة الاتحاد في الجولة الماضية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيعمل فيتوريا على تجهيز الفريق لمنازلة الاتفاق الأربعاء المقبل بالرياض في الجولة الـ30 الأخيرة للدوري.