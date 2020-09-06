شكرا لقرائتكم خبر النصر يغري غوميز برفع قيمة العرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضافت الصحيفة أن غوميز يريد أن تكون مدة العقد 3 سنوات، كما يطالب براتب أعلى من المقدم له، مشيرة إلى أنه يتعين على اللاعب اتخاذ قرار في وقت قصير حتى يتمكن النصر من إضافته في قائمته المشاركة بدوري أبطال آسيا.
وعلى الرغم من النصر رصد لاعب فلامينجو البرازيلي برونو هنريكي، هدفا رئيسا للتعاقد معه في الفترة الحالية، إلا أن غوميز نجح في تحويل بوصلة النادي نحوه نظير ما قدمه مع أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.
وأكدت مصادر لـ «مكة» أن إدارة النصر ستمنح نادي أتالانتا فرصة حتى نهاية الأسبوع الحالي لإعلان قرارها الأخير بشأن التنازل عن خدمات غوميز أو عدمه.
ومن المتوقع أن يطلب النادي الإيطالي مليون ونصف المليون يورو زيادة على العرض المقدم إليه من النصر استغلالا لرغبة الأخير الشديدة وحاجته إلى إتمام هذا التعاقد سريعا لإدراج اللاعب ضمن القائمة الآسيوية، خاصة بعد تعرض نجم الفريق المغربي نورالدين أمرابط إلى إصابة في العضلة ستبعده عن مباريات الفريق مدة شهر كامل.
ميدانيا، يعاود الفريق تدريباته اليوم بعد الإجازة التي منحها المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا للاعبين عقب الفراغ من مواجهة الاتحاد في الجولة الماضية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيعمل فيتوريا على تجهيز الفريق لمنازلة الاتفاق الأربعاء المقبل بالرياض في الجولة الـ30 الأخيرة للدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يغري غوميز برفع قيمة العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.