لاعبو هولندا يفضلون مدرب الاتحاد

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واستقال رونالد كومان من تدريب منتخب هولندا الشهر الماضي لتولي المسؤولية الفنية في برشلونة الإسباني ليخلفه مساعده دوايت لوديويجيس في المنصب خلال مباريات الطواحين في بطولة دوري الأمم الأوروبية الشهر الحالي.
ورجحت تقارير إعلامية طوال الفترة الماضية أن يكون لويس فان جال هو المرشح الأبرز للمنصب ليخوض ولايته الثالثة مع الفريق.
ولكن تقارير إعلامية أخرى ذكرت أمس أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم طلب من اللاعبين نصيحتهم بشأن هوية المدرب الجديد، واقترحوا اسم تين كات الذي سبق له أن تولى منصب المدرب المساعد في برشلونة وتشيلسي.
وكانت آخر تجربة لتين كات البالغ من العمر 65 عاما مع فريق الاتحاد السعودي.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «دي تيليجراف» أمس عن تين كات قوله «إذا رشح اللاعبون اسمي بالفعل فإنني أشعر بالفخر، اللاعبون هم أفضل إطار مرجعي بالنسبة للمدرب».
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