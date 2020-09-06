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لاعبو هولندا يفضلون مدرب الاتحاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية في هولندا أمس أن لاعبي منتخب هولندا يرغبون في تولي هينك تين كات المدير الفني لأياكس أمستردام سابقا، منصب الرجل الأول في المنتخب الوطني.

واستقال رونالد كومان من تدريب منتخب هولندا الشهر الماضي لتولي المسؤولية الفنية في الإسباني ليخلفه مساعده دوايت لوديويجيس في المنصب خلال مباريات الطواحين في بطولة دوري الأمم الأوروبية الشهر الحالي.

ورجحت تقارير إعلامية طوال الفترة الماضية أن يكون لويس فان جال هو المرشح الأبرز للمنصب ليخوض ولايته الثالثة مع الفريق.

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ولكن تقارير إعلامية أخرى ذكرت أمس أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم طلب من اللاعبين نصيحتهم بشأن هوية المدرب الجديد، واقترحوا اسم تين كات الذي سبق له أن تولى منصب المدرب المساعد في برشلونة وتشيلسي.

وكانت آخر تجربة لتين كات البالغ من العمر 65 عاما مع فريق الاتحاد السعودي.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «دي تيليجراف» أمس عن تين كات قوله «إذا رشح اللاعبون اسمي بالفعل فإنني أشعر بالفخر، اللاعبون هم أفضل إطار مرجعي بالنسبة للمدرب».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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