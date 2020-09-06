بطولة للقوة البدنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في 12 سبتمبر الحالي، بطولة المملكة للقوة البدنية بمشاركة 17 لاعبا عن بعد.

وتدخل البطولة ضمن مساعي الاتحاد برئاسة أسامة الرميان للإبقاء على المستوى اللياقي والبدني للاعبين عند الجاهزية الدائمة، بعد أن عمد الاتحاد والجهاز الفني للمنتخبات منذ ظهور جائحة كورونا لوضع الخطط الكافية لاستمرار اللعبة دون توقف، وتحفيز اللاعبين في منازلهم لأداء تدريباتهم.

وتعتمد البطولة ، على تقييم الأداء الفني والتقني للتدريبات المختلفة، ويتم حساب الفائزين بجمع أكثر نقاط بالأفضلية لكل تدريب وفق حسابات فنية عالمية.