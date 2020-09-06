شكرا لقرائتكم خبر اتحاد القدم يرفض مدرب حاسمة التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم طلب نادي التعاون بشأن الموافقة على عقد استعارة مدرب نادي الجبلين البرتغالي فيليب غوفيا لقيادة الفريق في مواجهته الأخيرة والحاسمة أمام الفيحاء الأربعاء المقبل في الجولة الـ30 الختامية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفضت اللجنة منحه رخصة تدريبية تخول له استخراج الكارنيه الذي يمنحه نظامية التواجد بدكة بدلاء الفريق، وذلك بناء على تعميم اللجنة الذي صدر في أواخر أغسطس الماضي والقاضي بمنع أي مدرب فسخ عقده أو انتهت علاقته التعاقدية من التعاقد مع أي ناد آخر خلال سريان الموسم الرياضي.

كما شددت اللجنة على ضرورة رفع جميع المدربين لبياناتهم عبر موقع اتحاد كرة القدم.

وكان نادي التعاون أعلن ليلة أمس الأول التعاقد مع مدرب الجبلين غوفيا لقيادة الفريق في المهمة المصيرية أمام الفيحاء، والتي ستحسم موقف ومصير الفريق بالبقاء في دوري المحترفين أو الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد إنهاء مهمة قصيرة للمدرب الوطني عبدالله العسيري، حيث قاد سكري القصيم في المواجهة الماضية أمام الفتح في الجولة الـ29 قبل الأخيرة للدوري خلفا للمدرب البرتغالي المقال فيتور كامبيلوس، وذلك عقب التصريح التلفزيوني الذي أدلى به عقب المباراة وإيضاحه خلاله سبب عدم إشراكه اللاعب هيلدون راموس كأحد أهم مفاتيح اللعب بالفريق.