اخبار الرياضه

اتحاد القدم يرفض مدرب حاسمة التعاون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر اتحاد القدم يرفض مدرب حاسمة التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - رفضت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم طلب نادي التعاون بشأن الموافقة على عقد استعارة مدرب نادي الجبلين البرتغالي فيليب غوفيا لقيادة الفريق في مواجهته الأخيرة والحاسمة أمام الفيحاء الأربعاء المقبل في الجولة الـ30 الختامية لدوري الأمير للمحترفين.

ورفضت اللجنة منحه رخصة تدريبية تخول له استخراج الكارنيه الذي يمنحه نظامية التواجد بدكة بدلاء الفريق، وذلك بناء على تعميم اللجنة الذي صدر في أواخر أغسطس الماضي والقاضي بمنع أي مدرب فسخ عقده أو انتهت علاقته التعاقدية من التعاقد مع أي ناد آخر خلال سريان الموسم الرياضي.

كما شددت اللجنة على ضرورة رفع جميع المدربين لبياناتهم عبر موقع اتحاد كرة القدم.

وكان نادي التعاون أعلن ليلة أمس الأول التعاقد مع مدرب الجبلين غوفيا لقيادة الفريق في المهمة المصيرية أمام الفيحاء، والتي ستحسم موقف ومصير الفريق بالبقاء في دوري المحترفين أو الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد إنهاء مهمة قصيرة للمدرب الوطني عبدالله العسيري، حيث قاد سكري القصيم في المواجهة الماضية أمام الفتح في الجولة الـ29 قبل الأخيرة للدوري خلفا للمدرب البرتغالي المقال فيتور كامبيلوس، وذلك عقب التصريح التلفزيوني الذي أدلى به عقب المباراة وإيضاحه خلاله سبب عدم إشراكه اللاعب هيلدون راموس كأحد أهم مفاتيح اللعب بالفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم يرفض مدرب حاسمة التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا