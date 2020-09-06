اتحاد القدم يرفض مدرب حاسمة التعاون

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ورفضت اللجنة منحه رخصة تدريبية تخول له استخراج الكارنيه الذي يمنحه نظامية التواجد بدكة بدلاء الفريق، وذلك بناء على تعميم اللجنة الذي صدر في أواخر أغسطس الماضي والقاضي بمنع أي مدرب فسخ عقده أو انتهت علاقته التعاقدية من التعاقد مع أي ناد آخر خلال سريان الموسم الرياضي.
كما شددت اللجنة على ضرورة رفع جميع المدربين لبياناتهم عبر موقع اتحاد كرة القدم.
وكان نادي التعاون أعلن ليلة أمس الأول التعاقد مع مدرب الجبلين غوفيا لقيادة الفريق في المهمة المصيرية أمام الفيحاء، والتي ستحسم موقف ومصير الفريق بالبقاء في دوري المحترفين أو الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد إنهاء مهمة قصيرة للمدرب الوطني عبدالله العسيري، حيث قاد سكري القصيم في المواجهة الماضية أمام الفتح في الجولة الـ29 قبل الأخيرة للدوري خلفا للمدرب البرتغالي المقال فيتور كامبيلوس، وذلك عقب التصريح التلفزيوني الذي أدلى به عقب المباراة وإيضاحه خلاله سبب عدم إشراكه اللاعب هيلدون راموس كأحد أهم مفاتيح اللعب بالفريق.
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