شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس إعادة "روقة" من طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولو نادي الزمالك، يدرسون عودة محمد أشرف روقة لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى صفوف طلائع الجيش. وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "جاءت رغبة الزمالك في عودة روقة تحسبا لفشل صفقة نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز وسط مغالاة ناديه في مطالبه المالية". Advertisements وأضاف: " تنتهي إعارة روقة لطلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري ليعود من بعدها إلى صفوف الزمالك ولن يكلف النادي أي أعباء مالية". وتغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.

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