شكرا لقرائتكم الزمالك يعدل عقد محمد أبو جبل خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، وعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بتعديل عقده في الفترة الحالية.

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: " الحارس أبو جبل يقدم مستويات مميزة مع الزمالك في الموسم الحالى ، بعد الاعتماد عليه بصوره أساسيه ، حيث نجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير".

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وأضاف: "سبق وحصل أبو جبل على وعد من الإدارة بتعديل قيمة عقده منذ فترة، الا ان ضغط المباريات وقف عائق أمام تحقيق ذلك".

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.