شكرا لقرائتكم جنش عن مؤمن زكريا: أخويا وصديقي وسيعود أقوى مما كان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنوياً عقب ابتعاده عم الملاعب بسبب المرض.
وقال جنش في تصريحات لقناة الزمالك:" مؤمن أخويا وصديقي، والجميع ينتظر عودته، وإن شاء الله سيعود أقوى وأفضل مما كان".
وواصل:" كنت أجلس مع مؤمن في غرفة واحدة خلال معسكرات الزمالك واستمرت صداقتنا حتى بعد رحيله عن صفوف النادي الأببض".
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