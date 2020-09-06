شكرا لقرائتكم جنش عن مؤمن زكريا: أخويا وصديقي وسيعود أقوى مما كان ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على ‏دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنوياً عقب ابتعاده عم الملاعب بسبب ‏المرض.‏

وقال جنش في تصريحات لقناة الزمالك:" مؤمن أخويا وصديقي، ‏والجميع ينتظر عودته، وإن شاء الله سيعود أقوى وأفضل مما كان".‏

وواصل:" كنت أجلس مع مؤمن في غرفة واحدة خلال معسكرات ‏الزمالك واستمرت صداقتنا حتى بعد رحيله عن صفوف النادي الأببض".‏