شكرا لقرائتكم نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري انفرد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بوصافة الدوري بعد فوز على طلائع الجيش بهدف نظيف احرزه يوسف أوباما فى الدقيقة 65 من عمر المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

الزمالك ضد طلائع الجيش نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 51 منفرداً بالمركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33هدفاً وعليه 17، فيما توقف فى المقابل يستمر طلائع الجيش فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.

الزمالك

الزمالك نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أوباما، أشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد.

نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري



الزمالك وطلائع الجيش وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: أحمد السيد زولا، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف. خط الوسط: مهند لاشين وفرانك ستيفن وأمامهما كريم طارق، محمد شحاتة، أحمد سمير. خط الهجوم: ناصر منسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.