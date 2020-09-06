شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على توقيع كريم طارق لاعب بتروجت المعار للطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، اقتراب حصول نادي الزمالك على كريم طارق، لاعب فريق بتروجت المعار إلى طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "مسئولى نادي الزمالك حصلوا على توقيع كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت المعار إلى صفوف طلائع الجيش

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وأضاف: "اجتمع مسئولو القلعة البيضاء مع اللاعب عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة أمام الإنتاج الحربي وحصلوا على توقيعه لمدة 4 مواسم مقبلة، حيث يتبقى فقط الاتفاق مع إدارة بتروجت على الجوانب المالية مقابل ضمه".

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.