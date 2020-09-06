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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش حيث تغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه. Advertisements

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.