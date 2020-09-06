شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: نفوز فى الدوري بدون عوامل مساعدة وأفريقيا من نصيبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك عن سعادته بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك إن فوز فريقه على طلائع الجيش مهم خاصة في ظل خسارة بيراميدز من الجونة " مضيفا :" اللاعبون يخوضون مباراة كل ثلاثة أيام ولا نستطيع تحميلهم أكثر من طاقتهم ولا يعجبنا الجدول والطريقة التي تتعامل بها الأندية".

تابع المشرف العالم على الكرة بنادى الزمالك:" الزمالك متواجد ولا يهرب ويستطيع الفوز بدون أي عوامل مساعدة وعدنا إلى الدوري في ظروف استثنائية من أجل الاستعداد لدوري أبطال أفريقيا ونؤمن بأن هذه الظروف تخرج لاعبين كبار".

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وواصل أمير مرتضى حديثه عن إصابة اللاعبين قائلا :" باستثناء الونش وعبد الشافى إصابة باقى اللاعبين نتيجة الإجهاد وكارتيرون كان هيمنح بن شرقى وساسى راحة بعد مباراة طلائع الجيش وننوى الكشف عليهم عن طريق إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليهم وإصاباتهم ليست كبيرة".

وتحدث أمير عن التحكيم قائلا:" لا أحب الحديث عن التحكيم لأنى قطعت عهد على نفسى ولكن نطلب من الناس التطوير ويكون فيه تركيز مسئولية أكثر لأنهم يتحكمون في مصير أندية" متابعا:" جنش حارس كبير ومن كباتن الفريق وصاحب شخصية".

وعن تأجيل أفريقيا أوضح :" لا أعتقد تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومستعدون لمباراة الرجاء ولا نلتفت للشائعات وربنا يبعد عننا شر الإصابات والبطولة تكون من نصيبنا".