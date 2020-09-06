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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم



تغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم



وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه.

نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم



ونجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.