شكرا لقرائتكم طارق يحيي يعلق على أنباء تواطؤ أحمد أيمن منصور مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق طارق يحيي، الاعلامي بقناة نادي الزمالك، على تناول بعض القنوات أنباء عن تواطؤ احمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، ضد ناديه وتعمد التراخي أمام الجونة، من أجل اتاحة الفرصة للزمالك في الانفراد بالمركز الثاني.
وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" أندهش من هذه التصريحات الغريبة وتناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي امور مثيرة للضحك وشائعات لا أساس لها من الصحة".
وواصل:" القنوات ادعت أيضاً أن تواطؤ أحمد أيمن منصور ضد بيراميدز جاء بواسطة والده نجم الزمالك السابق أيمن منصور ونشر شائعة أنه عاد الاّن من قطر للعمل في نادي الزمالك، وهذه أكاذيب عارية تماماً من الصواب".
فاز الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز.
وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه.
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