شكرا لقرائتكم كارتيرون: إصابات الزمالك بسبب ضغط المباريات واتعودت على الغيابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إنه سعيد بالحصول على 3 نقاط بالفوز على طلائع الجيش، خاصة فى ظل تأكيده أن فريقه يعانى من حالة إرهاق شديدة ولم يحصل على القدر الكافى من الاستشفاء بعد خوض مجموعة متتالية من المباريات فى الدورى، وذلك بعدما تغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.

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وتابع كارتيرون فى المؤتمر الصحفى للمباراة:"طالبت من اللاعبين القتال على الكرة و اللعب بحماس بين الشوطين والارهاق و التعب أثر على لاعبي الزمالك في مباراة اليوم ، لذلك كنت أقوم بتحميس اللاعبين بين الشوطين للحصول على الثلاث نقاط وذلك بمساعدة جهازى، و‏ماعندناش إصابات عضلية، الاصابات عندنا كلها في الاربطة و المفاصل و ده من ضغط المباريات و دفعت بحسام عبد المجيد كنوع من التأمين الدفاعي وهو لاعب طويل ويجيد ضربات الرأس خاصة إن الطلائع بدأ يعتمد على الكرات الطولية فى الربع ساعة الأخيرة، وشيء جيد لنا تسجيل الأهداف من أقل فرصة، وأنا مبسوط بكده، و كنا بنروح قبل كده بفرص كتير ومش بنسجل أهداف".

كما علق الفرنسى باتريس كارتيرون عن غياب الثنائى فرجانى ساسى وأحمد عيد فى المواجهة المقبلة مع سموحة، التى ستقام يوم الخميس القادم، فى الجولة الـ26 فى الدورى قائلا:"سأجتمع مع الجهاز الفنى غدا وسنناقش البدائل وسنبدأ التحضير للمباراة القادمة وكل مباراة نخوضها وسط مجموعة من الغيابات سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات".