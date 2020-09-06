شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة فرجانى ساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن الاصابة التي تعرض لها التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز عبارة عن ألم في العضلة أسفل الظهر.

Advertisements

وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي منها بينما أكد أسامة أن إصابة أشرف بن شرقي مهاجم الفريق عبارة عن شد في العضلة الضامة وسيخضع للأشعة للاطمئنان عليه وتحديد فترة علاجه.

ويفقد الزمالك، الثنائى فرجانى ساسى وأحمد عيد في لقاء سموحة يوم الخميس المقبل، للإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.