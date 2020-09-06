شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة فرجانى ساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن الاصابة التي تعرض لها التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز عبارة عن ألم في العضلة أسفل الظهر.
وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي منها بينما أكد أسامة أن إصابة أشرف بن شرقي مهاجم الفريق عبارة عن شد في العضلة الضامة وسيخضع للأشعة للاطمئنان عليه وتحديد فترة علاجه.
ويفقد الزمالك، الثنائى فرجانى ساسى وأحمد عيد في لقاء سموحة يوم الخميس المقبل، للإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.
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