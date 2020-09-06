شكرا لقرائتكم جنش : أتمنى مؤمن زكريا يرجع ويجيب فيا جول عادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال محمود عبد الرحيم جنش، أتمنى الشفاء لاخويا مؤمن زكريا لانه يحتاج دعم كل الناس، مضيفا مؤمن اخويا وعشرة عمر وسافرت معاه فى المرة الاخيرة للعلاج وهو محتاج جميع اللاعبين

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وأضاف جنش فى تصريحات عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش ، التى انتهت بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.

وظهر محمود جنش، حارس الزمالك، بقميص عليه صورة مؤمن زكريا جناح الزمالك والأهلى السابق، عقب لقاء الفريق الأبيض مع طلائع الجيش، وأعلن جنش عن تجمع خلال اليومين القادمين من قبل اللاعبين لدعم مؤمن زكريا وقال جنش عبر قناة أون تايم سبورتس إنه يتمنى الدعم بصورة دائمة لمؤمن زكريا وقال:"أتمنى مؤمن زكريا يرجع ويسجل فيا هدف وهسيبه لأنه مسجلش فيا قبل كده".

وواصل جنش تصرحالته قائلا الوحيد اللى مجابش فيا جول مؤمن زكريا اتمنى يرجع ويجيب فيا جول عادى ، مضفا أتمنى أن نستمر فى دعم مؤمن زكريا فهو فى حاجة لنا جميعا ، والحمد لله انا أصيبت فى ظل تألقى وأبدا الان من الاول وبدات المشاركة بشكل تدريجي