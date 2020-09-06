شكرا لقرائتكم يحيى خالد محترف اليد يتوج بأول لقب أوروبى مع ناديه فيسبرم المجرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج يحيى خالد نجم منتخب كرة اليد الواعد على أول لقب أوربه فى مسيرته الإحترافيه مع ناديه فيسبريم المجرى بالحصول على لقب بطولة دورى جنوب شرق أوروبا ، بالفوز على فاردار المقدونى بنتيجة 35 / 27 فى المباراة النهائية الى شارك فيها خالد .

ويطمح خالد فى تحقيق إنجاز كبير مع منتخب مصر فى المرحلة المقبلة من خلال المشاركة مع باقى المحترفين فى بطولة كأس الأمم لكرة اليد مصر 2021 التى أقيمت قرعة منافساتها أمس السبت .

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إختارت مصر اللعب ضمن المجموعة السابعة التى تضم منتخبات كلا من ، التشيك و السويد ومنتخب من أمريكا الجنوبية .

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 32 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.