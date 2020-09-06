شكرا لقرائتكم أحمد عيد ظهير الزمالك يغيب عن مواجهة سموحة للإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب أحمد عيد، الظهير الأيمن للزمالك، عن فريقه أمام سموحة، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، يوم الخميس المقبل، فى الجولة الـ26 من منافسات بطولة الدورى، بعد حصوله على إنذار ثالث في لقاء الزمالك وطلائع الجيش، فى المباراة المقامة بينهما حاليا والتى يتقدم خلالها الفريق الأبيض بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى اللقاء المقام فى الوقت الجالى، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز.

الشوط الأول

قبل انطلاق الشوط الأول، تعرض المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك لإصابة فى الإحماء حيث اشتكى من إصابة فى العضلة الضامة ليتم استبعاده من تشكيل الزمالك الأساسى قبيل الانطلاق والدفع بالكونغولى كاسونجو بدلا منه وضم محمد صبحى الحارس الصاعد للقائمة ليشاهد بن شرقى المباراة من المقصورة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أوباما في خط الوسط، كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد السيد زولا، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف في خط الدفاع، مهند لاشين وفرانك ستيفن وأمامهما كريم طارق، محمد شحاتة، أحمد سمير في خط الوسط، ناصر منسى في خط الهجوم".

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وشهدت أول ربع ساعة، هدوء، فى أحداثها وسط محاولات من الفريقان للسيطرة على الأحداث وتعد الأبرز تسديدة من أحمد سمير ولكن تصدى لها جنش حارس الزمالك الذى عاد اليوم للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب وفى الدقيقة 18، حصل أحمد عيد ظهير الزمالك على إنذار أصفر نتيجة عرقلة كريم طارق جناح الطلائع، ثم بدأ الزمالك فى النشاط الهجومى بشكل أفضل خاصة وسط تحركات للمغربى محمد أوناجم وفى الدقيقة 22، مرر أحمد عيد عرضية أرضية إلى كابونجو كاسونجو المنفرد بالمرمى ولكن أطلق الحكم صافرته بداعى التسلل على كاسونجو ثم رد الطلائع سريعا بتسديدة صاروخية لكريم طارق اصطدمت بقدم محمد عبد الغنى ومرت خارج الملعب ثم تسديدة أخرى للطلائع فى الدقيقة 29 وسط أفضلية للطلائع فى أحداث اللقاء وهدد أحمد سمير جناح الطلائع، مرمى الزمالك، بتسديدة، جاءت فى العارضة الخارجية لمرمى الفريق الأبيض

وفى الدقيقة 38، غادر التونسى فرجانى ساسى، الملعب، مصابا، في الدقيقة 38 وحصل خلال استبداله على إنذار أصفر وهو الإنذار الثالث له وبذلك سيغيب عن اللقاء المقبل أمام سموحة، المقرر له الخميس القادم، فى الجولة الـ26 بالدورى ودفع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بإسلام جابر بدلا من ساسى وفى الدقيقة 44، أهدر أوباما فرصة محققة للزمالك حيث تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء دون وجود رقابة إلا أن تسديدته جاءت خارج المرمى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

فى الشوط الثانى، بدأ الزمالك محاولاته لتسجيل هدف التقدم لينجح يوسف أوباما، مهاجم الفريق، فى خطف الهدف الأول فى الدقيقة 56 وذلك بعد تحويله الكرة العرضية التى تلقاها من عبد الله جمعة برأسية فى شباك الطلائع، لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح الزمالك، ثم دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بتغييرين حيث أشرك مصطفى فتحى وأسامة فيصل على حساب مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو فى الدقيقة 58 ودفع عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أيضًا بتغييرين بنزول أحمد داوودا وعمرو جمال بدلا من محمد شحاتة وناصر منسى.

ويمتلك الزمالك قبل هذا اللقاء فى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.