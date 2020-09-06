شكرا لقرائتكم كروس لا يتوقع عودة مولر إلى المنتخب الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى توني كروس الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014 تفهمه للصخب المصاحب لدعوات عودة توماس مولر للمنتخب الوطني، لكنه يعتقد بأن المدرب يواخيم لوف سيلجأ عوضا عن ذلك لتطوير قدرات أمثال كاي هافيرتز.

وتم إبلاغ مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتينغ في 2019 أنهم لن يتم دعوتهم مجددا للمنتخب الألماني، ولكن مولر (31 عاماً) صنع أكبر عدد من الأهداف في الموسم الماضي من الدوري الألماني وساهم في فوز بايرن بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وقال كروس في مقابل مع صحيفة "بيلد أم سونتاغ" يوم الأحد: حدسي يخبرني بان لوف لا يعود في قرارته، لم يستبعد اللاعبين الثلاثة الفائزين بلقب كأس العالم لأنهم كانوا سيئين، لكنه أراد السير في اتجاه جديد، لقد نشد التغيير ووضع ثقته في اللاعبين الشباب، توماس قدم موسما متميزا لكن مدرب المنتخب الوطني لا يكترث بالمستوى الحالي، ولكن بالمشروع الخاص بالسنوات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يصبح هافيرتز جزء لا يتجزء من مستقبل المنتخب الألماني إذ غادر اللاعب البالغ من العمر 21 عاما معسكر الماكينات الألمانية قبل المباراة أمام سويسرا يوم الأحد بدوري الأمم الأوروبي، من أجل إكمال صفقة انتقاله من باير ليفركوزن إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني: إذا استمر هافيرتزعلى نفس المنوال سيكون من الصعب إيقافه، لكن لا توجد ضمانات ودائما توجد عقبات في الطريق، لديه إمكانيات هائلة، إذا استغلها بإمكانه أن يصبح في غاية الأهمية للمنتخب الوطني.