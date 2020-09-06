«مستحقات متأخرة».. تفاصيل منع حافلة نادي الزمالك من دخول ستاد القاهرة

كشفت هيئة ستاد القاهرة الدولي حقيقة منع حافلة نادي الزمالك من دخول الاستاد، في وقت سابق اليوم الأحد، وذلك استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونقل موقع "القاهرة "24" عن مصدر له بالهيئة قوله إن ستاد القاهرة "لديه مستحقات متأخرة لدى الزمالك، وصلت إلى مباراتين ونرغب في الحصول على مستحقاتنا، وطالبنا بتلك المستحقات لذلك جاء استفسار الأمن قبل دخول حافلة كانت تنقل أدوات خاصة بالزمالك قبل دخول الاستاد”.

وأضاف المصدر: ” تواصل أمن الاستاد مع اللواء علي درويش، مدير هيئة استاد القاهرة، لتحديد موقف الحافلة وتم السماح لها في النهاية بالدخول ولم يتم منعها، لكننا نطالب بمستحقاتنا لدى الزمالك، وتوصلنا لاتفاق ودي مع مسؤولي الأبيض للحصول على المستحقات خلال الأيام القادمة”.

وأشار الموقع إلى أن مسئولو الزمالك أجروا اتصالات بهيئة استاد القاهرة لحل الأزمة ودياً، على أن يتم سداد المستحقات المتأخرة خلال الساعات القادمة.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 48 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

من جانبه، نفى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، صحة ما تناوقلته وسائل الإعلام بشأن منع حافلة الزمالك من دخول ستاد القاهرة.

وقال أمير مرتضى إنه لا توجد أية أزمات بشأن دخول حافلة الزمالك ستاد القاهرة الدولي، لخوض مباراة طلائع الجيش.

وقال أمير مرتضي فى تصريحات صحفية: "يحاولون اختلاق أمور تافهة لتعطيل مسيرة الزمالك" .

وتابع: "دخلنا الإستاد بشكل طبيعي، ولا يوجد أى شىء مما ذكره البعض بأنه تم منعنا من دخول الإستاد"، مؤكداً: "نركز فقط فى الملعب، ولن نهتم بتلك التفاهات".