لتعويض رحيل رمضان صبحي.. الأهلي في مفاوضات متقدمة مع يوسف البلايلي.. واللاعب يفضل القلعة الحمراء على فياريال

ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن النادي الأهلي قدم عرضاً بقيمة 2.5 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات النجم يوسف البلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت قناة "الهداف" الجزائرية بأن الأهلي المصري يحاول استغلال رغبة البلايلي في الرحيل عن أهلي جدة السعودي، حيث تقدم بعرض لضم النجم الجزائري مقابل 2.5 مليون يورو.

وأضافت القناة أن والد البلايلي يتفاوض حالياً مع 3 أندية، وهي الأهلي المصري، وفياريال الإسباني، وأنقرة سبور التركي، لإنضمام اللاعب إلى أي فريق منهم.

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وفي السياق ذاته، أفاد موقع "الشبكة" الجزائري بأن البلايلي يفضل الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري، بعد المفاوضات التى دارت بين مسئولي القلعة الحمراء مع والد اللاعب.

وأضاف الموقع أن يوسف البلايلي ينتظر حسم الطريقة التي سوف يرحل خلالها عن صفوف فريق أهلي جدة، الذي تعاقد معه عقب بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر 2019، قادماً من الترجى التونسي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 3 ملايين يورو.

وأشار الموقع إلى أن النجم الجزائري دخل في مشاكل مع إدارة النادي السعودي، بعد رفضه العودة إلى السعودية، بعد عودة منافسات الدوري، عقب توقف استمر أكثر من 4 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

ويرغب الأهلي في ضم البلايلي، لتعويض رحيل النجم رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي، إلى فريق بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.