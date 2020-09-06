طرد ديوكوفيتش من بطولة الولايات المتحدة بعد كرة أصابت حكماً

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نيويورك: تم استبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، احدى البطولات الاربع الكبرى، بسبب توجيهه كرة باتجاه احد حكام الخطوط خلال مباراته مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا على ملاعب فلاشينغ ميدوز الاحد.

وكان ديكوفيتش خسر ارساله في الشوط الحادي عشر ليتقدم عليه بوستا 6-5 في المجموعة الاولى. وعندما توجه الصربي للجلوس في مكانه وجَه كرة كانت لا تزال بين يديه بقوة نحو الجزء الخلفي من الملعب فأصابت بعنف احدى حكمات الخطوط التي اطلقت صرخة قوية وسقطت متألمة بعد ان اصيبت في عنقها.

وتوجه ديوكوفيتش نحو الحكمة لمعرفة ما اذا كانت على ما يرام وبعد بضع دقائق نهضت وخرجت من الملعب.

وبعد 10 دقائق من المشاورات مع الحكم الرئيسي للبطولة، قرر حكم المباراة اعلان كارينيو بوستا فائزا في المباراة.