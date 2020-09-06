شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى تليفزيون ”الخليج 365” تفاصيل جديدة من خطاب الفيفا للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانه على تلفزيون " الخليج 365 "، عن طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى خطابه لاتحاد الكرة أن يتم الرد على خطابهم غدًا 7 سبتمبر الجارى كموعد نهائى، للرد على الخطاب المرسل إلى اللجنة الخماسية يوم 31 أغسطس الماضى.

تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانه" على تلفزيون الخليج 365، أن طلب الفيفا يؤكد وصول الخطاب فى تلك الفترة وتعمد اللجنة الخماسية إخفاء الخطاب عن الجميع، وعدم التحدث عنه، وهذا يؤكد على رغبة اللجنة فى الاستمرار فى الجبلاية.

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أضاف محمد شبانة فى لايف الخليج 365، أن الخطاب تضمن توقيع عقوبات على اتحاد الكرة، قد تصل للتجميد فى حالة عدم إنهاء المهام المكلف بها اللجنة الخماسية وهى تعديل اللائحة والدعوة للانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد.





الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.