شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط" الأهلي تناقش مفاوضات تجديد السولية وتوثيق عقد مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي في اجتماعها المقبل تطورات ملف التجديد لعمرو السولية لاعب وسط الفريق وكذلك توثيق عقد مروان محسن مهاجم الفريق ، حيث تستفسر اللجنة التى يتراسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف في الأجتماع المُرتقب عن بعض أمور خاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمتها نتائج المفاوضات التى بدأها أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي مؤخراً مع عمرو السولية ووكيل أعماله تامر النحاس.

وأكد تامر النحاس، وكيل اللاعبين دخول الأهلي في مفاوضات مع عمرو السولية لتمديد عقده، مع النادي بعد تألق اللاعب خلال الفترة الماضية، وكذلك رغبة جهاز الكرة ، موضحاً أن عقد السولية مع الأهلي مُستمر لمدة موسمين بخلاف الموسم الجاري.

كما أكد النحاس أن الأهلي لم يوثّق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته ، موضحاً أن مفاوضات التجديد استمرت 7 شهور بسبب ظروف كورونا".