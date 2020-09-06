فرمان عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن سرقة الكؤوس.. فيديو

وتابع الدكتور أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن بعد تداول أخبار عن سرقة كوؤس في وسائل الاعلام، تم التواصل بينه وبين رئيس اللجنة الأولمبية لكي يعرف ما هي ملابسات الموضوع.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن رئيس اللجنة الأوليمبية أوضح له أنهم كانوا يقررون عمل فاترينا لوضع الكؤوس بداخلها وعندها تم اكتشاف كأس ناقص.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أنه تم تشكيل لجنة رسمية كبيرة جدا من الوزارة من أكثر من اتجاه رقابي وقانوني وفني، وكانوا يحققون طول اليوم وسيتم تكملة التحقيقات غدا وكتابة تقرير خلال ساعات قليلة عن ملابسات الموضوع.

وأشار إلى أن المعلومات المبدأية أن ما بعد أثار 2012 و2013 حدث اختفاء لبعض الكؤوس، ولكن ذلك يجب أن يكون بالتحقيق الرسمي والمستندات.