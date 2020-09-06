شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن سرقة الكؤوس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: وضعنا خطة لحضور الجماهير بطولة كأس العالم وفقا للإجراءات الاحترازية.
وتابع وزير الشباب والرياضة، أن رئيس اللجنة الأوليمبية أوضح له أنهم كانوا يقررون عمل فاترينا لوضع الكؤوس بداخلها وعندها تم اكتشاف كأس ناقص.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أنه تم تشكيل لجنة رسمية كبيرة جدا من الوزارة من أكثر من اتجاه رقابي وقانوني وفني، وكانوا يحققون طول اليوم وسيتم تكملة التحقيقات غدا وكتابة تقرير خلال ساعات قليلة عن ملابسات الموضوع.
وأشار إلى أن المعلومات المبدأية أن ما بعد أثار 2012 و2013 حدث اختفاء لبعض الكؤوس، ولكن ذلك يجب أن يكون بالتحقيق الرسمي والمستندات.
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