شكرا لقرائتكم خبر عن أنتى تشاتشيتش يقترب من الرحيل عن بيراميدز بعد الخسارة أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس فى الوقت الحالى مسئولو نادى بيراميدز، مصير الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بعد أن تعرض للخسارة الثانية على التوالى، الأولى من الزمالك بنتيجة 2 / 0، والثانية أمام الجونة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، وانتهت بفوز الفريق الساحلى بنتيجة 2 / 1، ليبتعد الفريق السماوى نسبيًا عن المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز جون إنطوي فى الدقيقة 44 ، فيما سجل هدفي الجونة والتر بواليا فى الدقيقة 46 و 63 من زمن اللقاء.

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وبهذه النتيجة، يقفز الجونة إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما استمر بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

ويناقش مسئولى بيراميدز حاليًا مصير أنتى تشاتشيتش، وإمكانية إنهاء العلاقة بين الطرفين والاستعانة بمدير فنى مصرى، ويأتى فى مقدمتهم إيهاب جلال المديرالفنى الحالى لمصر المقاصة، وحسام حسن المدير الفنى السابق لبيراميدز وسموحة.

ومازال بيراميدز لم يحسم مصير الخواجة الكرواتى حتى الأن، لاسيما وإن الإدارة كانت تخطط لإنهاء العلاقة مع المدرب بنهاية الموسم وتعيين مدرب وطنى نظرًا لضعف أداءه مع الفريق، بخلاف المقابل المادى الضخم الذى يحصل عليه مع جهازه المعاون، إلا إن سوء النتائج فى الفترة الحالية قد يدفع المسئولون للتعجيل بقرار رحيله.