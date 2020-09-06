شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لتسلم شارة قيادة الزمالك بعد غياب 19 يومًا عن حراسة مرمى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، لحراسة عرين الأبيض فى مباراته أمام طلائع الجيش، التى تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليشارك الحارس الأبيض للمرة الثانية أساسيًا مع فريقه منذ عودته من إصابته بقطع فى وتر أكيلس التى تعرض لها أثناء تواجده مع المنتخب الوطنى الذى شارك فى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر عام 2019، وشهدت خروج الفراعنة من دور الـ 16 بالهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد. وشارك جنش مع الزمالك لأول مرة هذا الموسم أمام نادى مصر مصر، فى الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وأقيمت يوم 18 من شهر أغسطس الماضى، أى منذ 19 يومًا من مشاركته الثانية اليوم أمام طلائع الجيش.

وانتهى الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وقبل انطلاق هذا الشوط تعرض المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك لإصابة فى الإحماء حيث اشتكى من إصابة فى العضلة الضامة ليتم استبعاده من تشكيل الزمالك الأساسى قبيل الانطلاق والدفع بالكونغولى كاسونجو بدلا منه وضم محمد صبحى الحارس الصاعد للقائمة ليشاهد بن شرقى المباراة من المقصورة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أوباما في خط الوسط، كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم".

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بينما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد السيد زولا، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف في خط الدفاع، مهند لاشين وفرانك ستيفن وأمامهما كريم طارق، محمد شحاتة، أحمد سمير في خط الوسط، ناصر منسى في خط الهجوم".

وشهدت أول ربع ساعة، هدوء، فى أحداثها وسط محاولات من الفريقان للسيطرة على الأحداث وتعد الأبرز تسديدة من أحمد سمير ولكن تصدى لها جنش حارس الزمالك الذى عاد اليوم للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب وفى الدقيقة 18، حصل أحمد عيد ظهير الزمالك على إنذار أصفر نتيجة عرقلة كريم طارق جناح الطلائع، ثم بدأ الزمالك فى النشاط الهجومى بشكل أفضل خاصة وسط تحركات للمغربى محمد أوناجم وفى الدقيقة 22، مرر أحمد عيد عرضية أرضية إلى كابونجو كاسونجو المنفرد بالمرمى ولكن أطلق الحكم صافرته بداعى التسلل على كاسونجو ثم رد الطلائع سريعا بتسديدة صاروخية لكريم طارق اصطدمت بقدم محمد عبد الغنى ومرت خارج الملعب ثم تسديدة أخرى للطلائع فى الدقيقة 29 وسط أفضلية للطلائع فى أحداث اللقاء وهدد أحمد سمير جناح الطلائع، مرمى الزمالك، بتسديدة، جاءت فى العارضة الخارجية لمرمى الفريق الأبيض

وفى الدقيقة 38، غادر التونسى فرجانى ساسى، الملعب، مصابا، في الدقيقة 38 وحصل خلال استبداله على إنذار أصفر وهو الإنذار الثالث له وبذلك سيغيب عن اللقاء المقبل أمام سموحة، المقرر له الخميس القادم، فى الجولة الـ26 بالدورى ودفع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بإسلام جابر بدلا من ساسى وفى الدقيقة 44، أهدر أوباما فرصة محققة للزمالك حيث تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء دون وجود رقابة إلا أن تسديدته جاءت خارج المرمى.

ويمتلك الزمالك قبل هذا اللقاء فى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.