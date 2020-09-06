شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يقترب من قيادة سموحة خلفا لحمادة صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مجلس إدارة سموحة من الإعلان عن تعيين مجدى عبد العاطى المدير الفني السابق لأسوان مديرا فنيا للفريق الأزرق خلفا لحمادة صدقى الذى رحل صباح اليوم عن قيادة الفريق بعد التعادل الأخير الذى حققه الموج الأزرق بالأمس أمام أسوان .

ومن المقرر أن يصطحب مجدى عبد العاطى محمد ثابت صاروخ كمدرب عام بصحبة خميس جعفر كمدرب وأحمد ناجى كمدربا لحراس المرمى واللذان استمرا من الجهاز الفني السابق.

كان مجدى عبد العاطى صاحب إنجاز الصعود مع أسوان من الموسم الماضى وقاد أبناء الجنوب في الدورى الممتاز وحقق العديد من النتائج الجيدة ، إلا انه اعتذر عن استكمال المهمة خلال فترة توقف الدورى الأخيرة بسبب عدم استطاعة مجلس الإدارة الوقاء بمستحقات اللاعبين المالية .

تعادل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، مع ضيفه سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، فى لقاء الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى أقيم على ملعب اتحاد الشرطة، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2، قبل أن يسجل محمد عبد المجيد مهاجم أسوان هدف التقدم لزهرة الجنوب والثالث له فى اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة تعادل ناصر ماهر لسموحة من ركلة جزاء أيضاً.

وكان الشوط الأول قد انتهى، بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث تقدم أبناء الجنوب أولا فى الدقيقة العاشرة عن طريق محمد عبد المجيد، قبل أن يتعادل سموحة عبر ديريك نيسيبامبى، ثم أحرز صلاح محسن هدف التقدم فى الدقيقة 35، وتعادل محمد عبد المجيد مرة أخرى لأسوان فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

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وعمل حمادة صدقى مدربا مساعدا للمنتخب المصري الأول في جهاز حسن شحاتة في الفترة من 2004 حتى 2011، وفاز بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2006 بالقاهرة، و2008 بأكرا، و2010 بأنجولا.

كما درب كلا من سموحة 2013/2014، قاده لوصافة الدوري خلفًا للنادي الأهلي بفارق الأهداف بعد منافسة كبيرة على اللقب والتأهل لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى السكندرى، كما وصل سموحة بقيادة حمادة صدقى إلى نهائى الكأس والذى خسره أمام نادى الزمالك بهدف دون رد.

ولم ينجح سموحة فى تحقيق نتائج أفضل من تلك التى قدمتها تحت القيادة الفنية لحمادة صدقى منذ ظهوره فى الدورى الممتاز حتى الآن.

ثم تولى حمادة صدقى تدريب وادى دجلة، ثم إنبى، ثم تولى قيادة منتخب المحليين، ثم الجونة في الموسم الماضي قبل أن يعود لسموحة في الموسم الحالى.