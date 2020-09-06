شبانة لتليفزيون الخليج 365: فيفا يحدد قيمة انتقال محمد ابراهيم للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن أيام قليلة تفصل محمد ابراهيم نجم المقاصة من الانتقال للأهلي علي الرغم من عرض الإدارة الحمراء مبلغ 10 مليون جنيه لشراء اللاعب فيما يصر المقاصة على تقاضي 30 مليون جنيه لبيعه، في الوقت الذي يرغب المقاصة في بيعه لبيراميدز للحصول علي اكبر عائد مادي في الوقت الذي يرغب اللاعب بالانتقال بالأهلي
وأكد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن محمد ابراهيم طلب من ادارة المقاصة تسهيل انتقاله للأهلي مهددا باللجوء لفيفا وفسخ عقده خاصة وانه يملك الحق في ذلك بعد عدم حصوله على راتبه برفقه زملائه لمدة 8 أشهر متتالية.
وتابع شبانة أن الزمالك تراجع عن التفاوض لاستعادة محمد ابراهيم خوفا من مُقاضاة النادي بسبب تهمه اهدار المال العام، بعد الاستغناء عنه للمقاصة مجانا الموسم الماضي بالاضافة لعدم ابرام عقد ثلاثي يضمن حقوق النادي الأبيض مستقبلا.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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