شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يُجبر الأهلي على البقاء في برج العرب بعد مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على البقاء في برج العرب بعد مواجهة الإسماعيلي بسبب مواجهة الاتحاد السكندري بعدها بـ3 أيام فقط، وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد، ضمن منافسات الأسبوعين 26 و27 من عمر مسابقة الدوري.
وأسفر جدول الدوري، الذي تم الإعلان عن موعد مباريات أسبوعين جديدين منه، عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي يوم 11 سبتمبر في ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع 26، فيما تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم 14 من الشهر ذاته على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم 27، هذا ويواجه الأهلي حرس الحدود بعد غدٍ الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، بعد فوزه أمس على وادي دجلة بهدفين دون رد.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني والإداري أمس، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء غد على استاد حرس الحدود «المكس»، في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
فى سياق آخر، يتسلّم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، للوقوف على تطورات علاج وتأهيل مُصابى الفريق حيث يعانى أكثر من لاعب فى الفريق من إصابات مختلفة، فى إطار التجهيز لمباريات الدورى ومواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا.
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