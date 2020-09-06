شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يُجبر الأهلي على البقاء في برج العرب بعد مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على البقاء في برج العرب بعد مواجهة الإسماعيلي بسبب مواجهة الاتحاد السكندري بعدها بـ3 أيام فقط، وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد، ضمن منافسات الأسبوعين 26 و27 من عمر مسابقة الدوري.

وأسفر جدول الدوري، الذي تم الإعلان عن موعد مباريات أسبوعين جديدين منه، عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي يوم 11 سبتمبر في ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع 26، فيما تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم 14 من الشهر ذاته على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم 27، هذا ويواجه الأهلي حرس الحدود بعد غدٍ الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، بعد فوزه أمس على وادي دجلة بهدفين دون رد.

Advertisements

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون والجهاز الفني والإداري أمس، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء غد على ‏استاد حرس الحدود «المكس»، في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

فى سياق آخر، يتسلّم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، للوقوف على تطورات علاج وتأهيل مُصابى الفريق حيث يعانى أكثر من لاعب فى الفريق من إصابات مختلفة، فى إطار التجهيز لمباريات الدورى ومواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا.