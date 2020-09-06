شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تنظيم مونديال اليد يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم كأس العالم لكرة اليد يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في مصر. وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "مستوى الإنشاءات في الصالات الجديدة يعبر عن مدى قدرة مصر"، لافتا إلى أن الجزء التطويري للصالة 1 و2 باستاد القاهرة كان وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد. Advertisements وأكد وزير الرياضة أن الرئيس السيسي وافق على إقامة قرعة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد في الأهرامات، مؤكدا أنه تم تجهيز تميمة كأس العالم لكرة اليد خلال شهر. وأضاف الدكتور أشرف صبحى أنه يتم التخطيط لحضور الجمهور بنسبة 100% وفقا للإجراءات الاحترازية واحتمال آخر بحضور 50% من الجماهير واحتمال ثالث بحضور 25%. وأوضح أن كل الإنشاءات ستكون جاهزة فى 30 أكتوبر المقبل، معربا عن أمله فى انتهاء أزمة كورونا عند إقامة كأس العالم لكرة اليد وتكون البطولة بشرة خير على حضور الجماهير بشكل كامل.

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