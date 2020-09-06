شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوباما يُهدر فرصة تسجيل هدفا للزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، فرصة محققة لتسجيل هدفا للفريق أمام طلائع الجيش، فى الدقيقة 44 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وحصل فرجانى ساسى خلال استبداله على إنذار أصفر وهو الإنذار الثالث له وبذلك سيغيب عن اللقاء المقبل أمام سموحة، المقرر له الخميس القادم، فى الجولة الـ26 بالدورى.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أوباما في خط الوسط، كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد السيد زولا، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف في خط الدفاع، مهند لاشين وفرانك ستيفن وأمامهما كريم طارق، محمد شحاتة، أحمد سمير في خط الوسط، ناصر منسى في خط الهجوم".

وشهدت أول ربع ساعة، هدوء، فى أحداثها وسط محاولات من الفريقان للسيطرة على الأحداث وتعد الأبرز تسديدة من أحمد سمير ولكن تصدى لها جنش حارس الزمالك الذى عاد اليوم للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب وفى الدقيقة 18، حصل أحمد عيد ظهير الزمالك على إنذار أصفر نتيجة عرقلة كريم طارق جناح الطلائع، ثم بدأ الزمالك فى النشاط الهجومى بشكل أفضل خاصة وسط تحركات للمغربى محمد أوناجم وفى الدقيقة 22، مرر أحمد عيد عرضية أرضية إلى كابونجو كاسونجو المنفرد بالمرمى ولكن أطلق الحكم صافرته بداعى التسلل على كاسونجو ثم رد الطلائع سريعا بتسديدة صاروخية لكريم طارق اصطدمت بقدم محمد عبد الغنى ومرت خارج الملعب ثم تسديدة أخرى للطلائع فى الدقيقة 29 وسط أفضلية للطلائع فى أحداث اللقاء.

ويمتلك الزمالك قبل هذا اللقاء فى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.

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