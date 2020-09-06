شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365 : فيديو خناقة كهربا ب100 الف جنيه ..وفايلر ينُاقش الأهلي في موعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن فيديو كهربا لاعب الأهلي الذي انتشر اثناء التشاجر مع عدد من الأشخاص في الساحل الشمالي، مر عليه اكثر من 3 اشهر وحاول من قام بتصويره بيعه لبعض القنوات والأشخاص مقابل 100 الف جنيه، الا انه فشل ليقوم ببيعه في نهاية الأمر لأحد الأشخاص مقابل 5 الاف جنيه، وحاول مصور الفيديو مساومه كهربا من خلال منع نشر الفيديو مقابل مبلغ مالي، الا ان كهربا رفض الابتزاز واكد أن الأمر شخصي وحدث منذ فترة طويلة.

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وتابع فايلر لتليفزيون الخليج 365 ان فايلر يناقش مع ادارة النادي الأهلي موعد عودة كهربا للتدريبات الجماعية في ظل تجميده حاليا وخوضه تدريبات منفردة على خلفية مشادته مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في ظل وجود رغبة من الجهاز الفني لتجهيزه قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.