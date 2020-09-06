اخبار الرياضه

رمضان صبحى يجتاز الكشف الطبى فى بيراميدز قبل إعلان الصفقة رسميًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يجتاز الكشف الطبى فى بيراميدز قبل إعلان الصفقة رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إجتاز رمضان صبحى الكشف الطبى الذى خضع له اليوم، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.

ومن المنتظر أن يقام المؤتمر الصحفى لنادى بيراميدز، الخاص بتقديم أحدث صفقاته بالإعلان عن التعاقد رسميًا مع رمضان صبحى، فى السادسة مساء غدًا الأثنين، بقاعة استاد الدفاع الجوى، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل وكواليس الصفقة التى أحدث ضجة ضخمة فى الشارع الرياضى بمصر.

كما أن رمضان صبحى، سيظهر فى المؤتمر الصحفى بـ"نيو لوك" بعدما تخلى اللاعب عن قصة "الضفيرة" التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس .

Advertisements

وفضل رمضان صبحى تغيير قصة شعره والتخلى عن "الضفيرة"، وقام اللاعب بتصوير "برومو" الإعلان بقميص بيراميدز الأربعاء الماضى بعدما قص الضفيرة، ومن المنتظر أن يظهر بقصة شعر جديدة خلال المؤتمر الصحفى غدًا.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3  ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحى يجتاز الكشف الطبى فى بيراميدز قبل إعلان الصفقة رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا