شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يجتاز الكشف الطبى فى بيراميدز قبل إعلان الصفقة رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إجتاز رمضان صبحى الكشف الطبى الذى خضع له اليوم، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.

ومن المنتظر أن يقام المؤتمر الصحفى لنادى بيراميدز، الخاص بتقديم أحدث صفقاته بالإعلان عن التعاقد رسميًا مع رمضان صبحى، فى السادسة مساء غدًا الأثنين، بقاعة استاد الدفاع الجوى، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل وكواليس الصفقة التى أحدث ضجة ضخمة فى الشارع الرياضى بمصر.

كما أن رمضان صبحى، سيظهر فى المؤتمر الصحفى بـ"نيو لوك" بعدما تخلى اللاعب عن قصة "الضفيرة" التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

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وفضل رمضان صبحى تغيير قصة شعره والتخلى عن "الضفيرة"، وقام اللاعب بتصوير "برومو" الإعلان بقميص بيراميدز الأربعاء الماضى بعدما قص الضفيرة، ومن المنتظر أن يظهر بقصة شعر جديدة خلال المؤتمر الصحفى غدًا.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.