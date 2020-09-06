خاص.. رمضان يعلن انضمامه رسميا لبيراميدز يوم الإثنين في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلن رمضان صبحي أنه سيتم تقديمه للإعلام بشكل رسمي كلاعب في فريق بيراميدز يوم الإثنين.

وقال صبحي في تصريحات خاصة ليلاكورة: "بيراميدز سيقدمني رسميا كلاعب في الفريق خلال مؤتمر صحفي يقام في ملعب الدفاع الجوي يوم الإثنين".

وأضاف: "لم أستقر على الرقم الذي سأرتديه مع بيراميدز، وسنتفق على كافة التفاصيل بعد إتمام كافة التفاصيل بشكل نهائي مع هيدرسفيلد الإنجليزي".

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وأكمل: "خلال المؤتمر سأكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد ومدته".

واختتم: "سأكشف عن كل شيء خلال المؤتمر وأرد على كل ما تردد حولي خلال الفترة الماضية".

وانتهت إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي، قبل أن ينقل رغبته لمسؤولي الأهلي في خوض تجربة مع نادي بيراميدز.