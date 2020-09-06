محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أعلن رمضان صبحي أنه سيتم تقديمه للإعلام بشكل رسمي كلاعب في فريق بيراميدز يوم الإثنين.
وقال صبحي في تصريحات خاصة ليلاكورة: "بيراميدز سيقدمني رسميا كلاعب في الفريق خلال مؤتمر صحفي يقام في ملعب الدفاع الجوي يوم الإثنين".
وأضاف: "لم أستقر على الرقم الذي سأرتديه مع بيراميدز، وسنتفق على كافة التفاصيل بعد إتمام كافة التفاصيل بشكل نهائي مع هيدرسفيلد الإنجليزي".
وأكمل: "خلال المؤتمر سأكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد ومدته".
واختتم: "سأكشف عن كل شيء خلال المؤتمر وأرد على كل ما تردد حولي خلال الفترة الماضية".
وانتهت إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي، قبل أن ينقل رغبته لمسؤولي الأهلي في خوض تجربة مع نادي بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. رمضان يعلن انضمامه رسميا لبيراميدز يوم الإثنين في مؤتمر صحفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.