مصدر: التشخيص المبدئي لإصابة ساسي كدمة قوية في الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أوضح التشخيص المبدئي لفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عن إصابته بكدمة قوية في الظهر، أدت إلى عدم استكمال مباراة طلائع الجيش ضمن الجولة الـ25 من دوري we المصري.

وأوضح مصدر لـ"يلا كورة" اليوم الأحد أن فرجاني ساسي تم استبداله خلال مباراة طلائع الجيش نظرًا لتعرض لإصابة بكدمة على مستوى خلال إحدى الكرات المشتركة.

وحصل فرجاني ساسي على البطاقة الصفراء الثالثة له أثناء مغادرة الملعب ليتم إيقافه في المباراة المقبلة أمام سموحة في الجولة الـ26.

وتعد تلك الإصابة الثانية التي يعاني منها عناصر الزمالك في مباراة اليوم بعدما سبق أن استبعد أشرف بنشرقي قبل المباراة مباشرة نتيجة لإصابة عضلية.