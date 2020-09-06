ضربة للزمالك قبل مواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:
يفتقد الزمالك خدمات المحترف التونسي فرجاني ساسي، في مباراة سموحة المقبلة والتي ستقام يوم الخميس المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من مسابقة دوري we المصري.
وشهدت مباراة الزمالك وطلائع الجيش حصول فرجاني ساسي على بطاقة صفراء لتكون الثالثة له، الأمر الذي سيجعله مستبعدًا عن المشاركة في لقاء الخميس المقبل.
وحصل ساسي قبل مباراة الجيش على بطاقة صفراء في مباراتي المصري ثم إنبي في الجولة قبل الماضية.
وشارك ساسي حتى الآن مع الزمالك في 31 مباراة خلال الموسم الحالي سواء محلية أو قارية، ليسجل ثلاثة أهداف إلى جانب صناعة ثلاث تمريرات حاسمة.
في المقابل، سيغيب الظهير الأيمن لفريق الزمالك أحمد عيد عن لقاء سموحة المقبل بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له.
وحصل ناشئ الزمالك على بطاقة صفراء في مباريات نادي مصر ثم بيراميدز في الجولة الماضية إلى جانب لقاء الجيش.
ويلعب الزمالك على ملعب "استاد القاهرة" منافسه طلائع الجيش في لقاء يأتي في حسابات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، في المقابل يحتل الجيش المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.
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