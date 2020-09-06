الضامة تجبر بن شرقي على مغادرة تشكيل الزمالك أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أجرى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تعديلاً على تشكيل مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بإشراك الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك بدلا من أشرف بن شرقي.

وجاء التعديل الذي أجراه الزمالك قبل بداية المباراة مباشرة، بسبب شكوى بن شرقي من شد في العضله الضامة.

وقرر الجهاز الفني ضم محمد صبحى حارس مرمى لقائمه بدلاء الفريق بعد استبعاد بن شرقي.

ويواجه الزمالك فريق طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.